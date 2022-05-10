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    Смольный насчитал в Петербурге на майских праздниках полмиллиона туристов

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    На майских праздниках Петербург посетили около 560 тысяч гостей — это равно десятой части от населения города. Туристы приезжали в основном из Москвы, Подмосковья, центральных регионов России, из Казани, Сибири и с Урала. Преобладали пары и семьи с детьми, сообщает 10 мая пресс-служба комитета по развитию туризма со ссылкой на участников рынка.

    На майских впервые с начала пандемии городские гостиницы оказались загружены почти полностью.

    «Средняя загрузка коллективных средств размещения в период с 30 апреля по 3 мая 2022 года составила 76%. Ряд отелей достиг 100% уровня бронирования. Наибольшей популярностью пользовались отели премиум-сегмента (4–5 звезд) и хостелы. Туристский поток в Санкт Петербург в эти дни составил порядка 150 тысяч гостей», — отмечается в сообщении.

    Высокая степень загрузки сохранилась и на период вторых майских праздников, с 7-го по 10-е число.

    «По результатам опроса, проведенного аналитиками сервиса бронирования Tvil.ru, Петербург возглавил рейтинг самых романтических мест России. В тройку городов, которые россияне назвали лучшими направлениями для отдыха со второй половинкой, вошли также Севастополь и Сочи», — добавляют в комитете.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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