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    Все флаги сниться будут нам. Кто еще гостит в петербургских отелях в полугодовщину новой жизни

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    7 комментариев

    Все меньше «недружественных» цветов остается в Петербурге к 24 августа — в этот день мировое сообщество вспоминает февральские события на Украине, круто изменившие межгосударственные отношения.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Отели здесь — важнейший показатель. Известно, что крупные гостиницы имеют традицию вывешивать флаги тех стран, представители которых к ним заселились.

    «Прибалтийская» — самая крупная гостиница в городе (1200 номеров). Панорамы «Яндекса» запомнили, как в ней жили представители Германии, Турции, Эстонии, Великобритании и других стран. Спустя год флаг самого отеля остался в одиночестве.

    Фото 2:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Фото 2:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    А так обстоят дела в отеле «Талион» на Невском проспекте. Год назад на крыше развевались флаги Китая, Великобритании, Франции, России, Германии, Испании и Италии. Теперь же остались китайский, российский и индийский.

    По словам нашего корреспондента, у других крупных и более-менее известных отелей на флагштоках остаются только флаги России, Петербурга и самих гостиниц.

    Фото 1:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    При этом в конце июня в Смольном говорили, что ситуация с туризмом в Петербурге положительная. С начала года город на Неве посетили более 3,7 миллиона туристов. Среди них — 130 тысяч иностранцев, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 62 процента. Власти в этом году ожидают минимум пять-шесть миллионов туристов.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Karl_Ivanovich24 Авг 2022 в 20:11
    Радует что больше никогда больше не будет на нашей территории хохляцкой сине-жёлтой тряпки
    +0−3
    maksmar55524 Авг 2022 в 19:56
    Страна-изгой!
    +2−4
    polunochnik24 Авг 2022 в 19:52
    Это всего лишь 10 процентов населения и всего лишь треть стран говорили они. А по флагам у гостиниц картина немного другая вырисовывается. Флаги КНДР и Эритреи еще не пошили?
    +2−4
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