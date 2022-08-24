Все флаги сниться будут нам. Кто еще гостит в петербургских отелях в полугодовщину новой жизни

Все меньше «недружественных» цветов остается в Петербурге к 24 августа — в этот день мировое сообщество вспоминает февральские события на Украине, круто изменившие межгосударственные отношения.

«Прибалтийская» — самая крупная гостиница в городе (1200 номеров). Панорамы «Яндекса» запомнили, как в ней жили представители Германии, Турции, Эстонии, Великобритании и других стран. Спустя год флаг самого отеля остался в одиночестве.

Отели здесь — важнейший показатель. Известно, что крупные гостиницы имеют традицию вывешивать флаги тех стран, представители которых к ним заселились.

А так обстоят дела в отеле «Талион» на Невском проспекте. Год назад на крыше развевались флаги Китая, Великобритании, Франции, России, Германии, Испании и Италии. Теперь же остались китайский, российский и индийский.



По словам нашего корреспондента, у других крупных и более-менее известных отелей на флагштоках остаются только флаги России, Петербурга и самих гостиниц.