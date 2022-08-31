Погода и конец лета приучают водителей Петербурга к пробкам: на дорогах снова плотнее обычного

Перед началом учебного года на дорогах Петербурга второй вечер подряд собираются аномальные для лета пробки. Час пик 31 августа начался с 7 баллов.

По данным «Яндекс.Пробок», уже в начале шестого часа вечера загруженность петербургских дорог выросла до 7 баллов, хотя обычно в это время в среду было 5 баллов. Ожидается, что ближайшие два часа пробки останутся на том же уровне.

В последний день лета на петербургских дорогах было плотнее обычного даже днем. Средняя загруженность дорог днем составила 5 баллов. Это на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше обычного. На Невском проспекте к Дворцовой площади и на Пискаревском проспекте в центр и вовсе наблюдалось 8 баллов.