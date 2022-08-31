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    На дорогах Петербурга — как в утренний час пик. В Пулково затор собрал проблемный шлагбаум

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    Загруженность дорог Петербурга 31 августа после утреннего часа пик сохраняется в основном на уровне 5 баллов, что на 2 выше обычного для лета показателя.

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    Утренний максимум, по данным «Яндекса», составил 5 баллов. Крупнейшие пробки образовались на следующих магистралях:

    • внутренняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе, 5,2 км;
    • Витебский проспект и Воздухоплавательная улица, 4,2 км;
    • Софийская улица от Николаевского проезда до Грузового проезда, 4 км;
    • Московское шоссе перед поворотом к заводу Foxconn, 3,9 км;
    • Заневский проспект, мост Александра Невского, Невский проспект, 2,9 км.

    В Пулково ситуацию осложнила неисправность шлагбаума на пути от зала отправления, сообщил читатель «Фонтанки» Владимир. По его словам, работал только один шлагбаум из трёх, при выезде с территории аэропорта образовался автомобильный затор.

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    Напомним, осенние пробки в Петербург вернулись с началом дождя 30 августа. Вечером во вторник было 9 баллов.

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