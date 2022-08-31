«Орнелла» валила деревья на севере Петербурга, а дороги заливала на Петроградской стороне

В комитете по благоустройству Петербурга подвели итоги первого дня непогоды, принесенной с Балтийского моря циклоном «Орнелла». Несмотря на всю свою мощь ранее, городскую жизнь он пока существенно не осложнил.

Урон зеленым насаждениям шторм нанес сравнительно небольшой, и дорожная сеть тоже почти не пострадала, отмечают в пресс-службе ведомства 31 августа. Комитет получил заявки о восьми упавших на дороги деревьях — в основном в Выборгском районе.