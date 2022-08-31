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    «Орнелла» валила деревья на севере Петербурга, а дороги заливала на Петроградской стороне

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    В комитете по благоустройству Петербурга подвели итоги первого дня непогоды, принесенной с Балтийского моря циклоном «Орнелла». Несмотря на всю свою мощь ранее, городскую жизнь он пока существенно не осложнил.

    Урон зеленым насаждениям шторм нанес сравнительно небольшой, и дорожная сеть тоже почти не пострадала, отмечают в пресс-службе ведомства 31 августа. Комитет получил заявки о восьми упавших на дороги деревьях — в основном в Выборгском районе.

    На подтопления дорожники выезжали всего по пяти адресам, по большей части в Петроградский район. Проблемной зоной в этом плане оказалась набережная Карповки. В МЧС ранее рассказали, что спасателей на упавшие деревья вызывали всего шесть раз, еще один раз им пришлось закреплять грозивший упасть элемент кровли.

    Сейчас подведомственные предприятия устраняют последствия шторма и вывозят порубочные остатки. Городские сады и парки остаются открытыми, хотя если ветер усилится, их могут закрыть. Сообщать об упавших деревьях и подтопленных участках дорог можно по телефону круглосуточной дежурной службы комитета 314-60-13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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