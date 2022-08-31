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    Стало известно, когда в Петербурге должна появиться единая квитанция ЖКХ

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    Единый платежный документ для оплаты коммунальных и жилищных услуг в Петербурге должен быть готов в 2023 году. Считать и печатать будет единый расчетный центр.

    «Я думаю, что в течение 2023 года, если все будет хорошо, единый платежный документ в основном в городе будет готов», — заявил председатель жилищного комитета Олег Зотов 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета.

    «Фонтанка» подробно описывала процесс создания единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга. Он должен появиться путем присоединения городского АО ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В ходе подготовки этого процесса возникало много вопросов — в частности о взимании дополнительных комиссий с абонентов. Чиновники обещали решить этот вопрос «положительно». Именно новый ЕИРЦ должен печатать общую квитанцию ЖКХ.

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