Пять стран Евросоюза заявили о готовности ограничить въезд для граждан РФ

Восточные государства — члены Евросоюза (ЕС), которые граничат с Россией, пригрозили принять меры по сокращению числа въезжающих в их страны россиян. Прибегнуть к этому придётся, если страны ЕС не смогут договориться о коллективном подходе.



Такая угроза прозвучала со стороны Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы перед встречей министров иностранных дел блока в среду. Об этом 31 августа сообщает Financial Times.



В совместном заявлении пять стран потребовали, чтобы Европейская комиссия предложила «соответствующие визовые меры», которые «решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону».

