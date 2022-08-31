Пять стран Евросоюза заявили о готовности ограничить въезд для граждан РФ

Восточные государства — члены Евросоюза (ЕС), которые граничат с Россией, пригрозили принять меры по сокращению числа въезжающих в их страны россиян. Прибегнуть к этому придётся, если страны ЕС не смогут договориться о коллективном подходе.
Такая угроза прозвучала со стороны Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы перед встречей министров иностранных дел блока в среду. Об этом 31 августа сообщает Financial Times.
В совместном заявлении пять стран потребовали, чтобы Европейская комиссия предложила «соответствующие визовые меры», которые «решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону».
Представители государств завили, что пока рассмотрят возможность введения временных мер на национальном уровне «для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока россиян» через их границы.
Напомним, накануне в Праге стартовала двухдневная встреча министров иностранных дел ЕС. На повестке — вопрос об ограничении выдачи виз россиянам. Встреча по этой теме назначена на первую половину дня среды.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев «быстрее ввести полный запрет» на выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, в этом случае ЕС снова «покажет свое истинное лицо» и меньше будет отвлекать Россию и ее граждан от проведения спецоперации.
Против запрета на выдачу шенгена высказались, по данным СМИ, главы МИД Франции и Венгрии. Германия, в свою очередь, выступила за приостановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.
В Кремле по этому поводу ранее заявили, что в случае введения странами ЕС единого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Россия даст ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать её интересам, и защитит интересы своих граждан».