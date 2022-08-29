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    Сбой устранен: загранпаспорт снова на «Госуслугах». Как и приглашения в Россию

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    Фото: скриншот / «Госуслуги»
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    Сбой, произошедший несколько дней назад на портале «Госуслуг», устранен. Там снова можно подать заявку на оформление загранпаспорта. Об этом стало известно вечером 29 августа.

    Помимо прочего, заработал раздел по регистрации приглашения для посещения России.

    В отличие от посольств, через «Госуслуги» на территории России можно оформить заграничные паспорта как старого (на пять лет), так и нового (с биометрией, на 10 лет) образца.

    Сбой в работе «Госуслуг» произошел вечером 26 августа. Тогда оказалось невозможным подать заявление на получение не только загранпаспорта, но и российского паспорта. Также было недоступно оформление регистрации.

    В тот же день сначала посольства России в нескольких странах, а потом и консульский департамент МИД заявили о невозможности оформления заграничных паспортов с биометрией. Это объяснили необходимостью переформатирования чипов.

    Фото: скриншот / «Госуслуги»

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