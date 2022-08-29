Сбой устранен: загранпаспорт снова на «Госуслугах». Как и приглашения в Россию

Сбой, произошедший несколько дней назад на портале «Госуслуг», устранен. Там снова можно подать заявку на оформление загранпаспорта. Об этом стало известно вечером 29 августа.



Помимо прочего, заработал раздел по регистрации приглашения для посещения России.

В отличие от посольств, через «Госуслуги» на территории России можно оформить заграничные паспорта как старого (на пять лет), так и нового (с биометрией, на 10 лет) образца.