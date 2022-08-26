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    На «Госуслугах» сбой. Недоступен раздел по оформлению паспортов, в том числе заграничных

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    Вечером 26 августа на портале «Госуслуги» произошел сбой. Невозможно зайти в разделы по оформлению паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, а также регистрации и оформлению приглашений на въезд в Россию.

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    «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте создать заявление позже», — такое сообщение появляется при попытке открыть эти разделы.

    Ранее 26 августа стало известно о том, что в посольствах России отныне будет невозможно оформить загранпаспорта нового поколения — с биометрией и на 10 лет. Согласно официальной информации, причины тому технические. Какие именно, неизвестно.

    В последний раз крупные проблемы на портале зафиксировали в феврале. Тогда Минцифры сообщало о ряде серьезных кибератак и предупреждало, что для пользователей может быть недоступен ряд сервисов.

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