На «Госуслугах» сбой. Недоступен раздел по оформлению паспортов, в том числе заграничных

Вечером 26 августа на портале «Госуслуги» произошел сбой. Невозможно зайти в разделы по оформлению паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, а также регистрации и оформлению приглашений на въезд в Россию.
«Сервис МВД не отвечает. Попробуйте создать заявление позже», — такое сообщение появляется при попытке открыть эти разделы.
Ранее 26 августа стало известно о том, что в посольствах России отныне будет невозможно оформить загранпаспорта нового поколения — с биометрией и на 10 лет. Согласно официальной информации, причины тому технические. Какие именно, неизвестно.
В последний раз крупные проблемы на портале зафиксировали в феврале. Тогда Минцифры сообщало о ряде серьезных кибератак и предупреждало, что для пользователей может быть недоступен ряд сервисов.