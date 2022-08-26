Посольства России перестанут выдавать загранпаспорта нового образца

Граждане России, живущие за рубежом, не смогут получить новые заграничные паспорта, рассчитанные на 10 лет. Информация об этом появилась на официальных сайтах посольств и на консульском информационном портале.
Как следует из сообщений, прием заявлений на паспорта с биометрией прекращен с 26 августа. Причина, по данным посольств, техническая. Однако, когда проблема будет решена, не указывается. Объявления о прекращении выдачи паспортов нового поколения появились на сайтах нескольких стран еще днем 26 августа. В частности, Турции, Германии, Финляндии и Азербайджана.
При этом в большинстве случаев информацию видно не сразу. Самое заметное объявление повесили на сайте посольства России в Азербайджане.
Добавим, что получение загранпаспорта с биометрическими данными за рубежом для граждан России занимало довольно много времени. Процедура растягивается на несколько месяцев: документы изготавливаются на столичном Гознаке.