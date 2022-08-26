    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Посольства России перестанут выдавать загранпаспорта нового образца

    8364
    5 комментариев

    Граждане России, живущие за рубежом, не смогут получить новые заграничные паспорта, рассчитанные на 10 лет. Информация об этом появилась на официальных сайтах посольств и на консульском информационном портале.

    Фото: скриншот с сайта kdmid.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Как следует из сообщений, прием заявлений на паспорта с биометрией прекращен с 26 августа. Причина, по данным посольств, техническая. Однако, когда проблема будет решена, не указывается. Объявления о прекращении выдачи паспортов нового поколения появились на сайтах нескольких стран еще днем 26 августа. В частности, Турции, Германии, Финляндии и Азербайджана.

    При этом в большинстве случаев информацию видно не сразу. Самое заметное объявление повесили на сайте посольства России в Азербайджане.

    Фото: скриншот с сайта latvia.mid.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: скриншот с сайта azerbaijan.mid.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Добавим, что получение загранпаспорта с биометрическими данными за рубежом для граждан России занимало довольно много времени. Процедура растягивается на несколько месяцев: документы изготавливаются на столичном Гознаке.

    Фото: скриншот с сайта kdmid.ru
    Фото: скриншот с сайта latvia.mid.ru
    Фото: скриншот с сайта azerbaijan.mid.ru

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close