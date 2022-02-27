Минцифры сообщает о «беспрецедентной» атаке на портал Госуслуг

На портал Госуслуг совершен ряд серьезных кибератак. Пока их удается отражать. Об этом 27 февраля сообщает Минцифры.



По данным ведомства, только за 26 февраля «было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг».

В Минцифры предупреждают, что для пользователей могут быть короткое время недоступны ряд сервисов. Однако, персональные данные «надежно защищены».

«Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов», – говорится в сообщении ведомства.