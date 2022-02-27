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Минцифры сообщает о «беспрецедентной» атаке на портал Госуслуг

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На портал Госуслуг совершен ряд серьезных кибератак. Пока их удается отражать. Об этом 27 февраля сообщает Минцифры.

По данным ведомства, только за 26 февраля «было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг».

В Минцифры предупреждают, что для пользователей могут быть короткое время недоступны ряд сервисов. Однако, персональные данные «надежно защищены».

«Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну российскому правительству.

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Комментарии (9)

Don_5e4d096a67e1e
Играют в ссору с сша, а раб коды не отменили и ограничения не сняли. А это выполнение рекомендаций ВОЗа, который под сша лежит. За что борется путин? За Россию? А где она? Ничего русского нету в городах. Он же хотел тайно Курилы отдать Японии.
Niobium
Anonimous обещали пакости...
Grend
Еще и опустошение банкоматов. Вот не понимают, что это увеличивает риск домашних ограблений, дома деньги от воров не спрятать
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