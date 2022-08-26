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    МИД пояснил, почему пока не будут выдавать загранпаспорта нового образца

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    В загранпаспортах нового образца, рассчитанных на 10 лет, необходимо переформатировать электронный носитель. Именно из-за этого приостановлен прием заявлений. Об этом заявил консульский департамент МИД России.

    В ведомстве отмечают, что прием заявлений прекратился 26 августа. Это временно.

    При этом, в ведомстве отмечают, что загранпаспорта старого образца, срок действия которых рассчитан на 5 лет, получить возможно. Прием заявлений производится «в установленном порядке».

    Напомним, что о прекращении приема заявлений в посольствах России на заграничные паспорта с биометрией стало известно вечером. Соответствующие объявления уже появились на сайтах ряда посольств страны.

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