МИД пояснил, почему пока не будут выдавать загранпаспорта нового образца

В загранпаспортах нового образца, рассчитанных на 10 лет, необходимо переформатировать электронный носитель. Именно из-за этого приостановлен прием заявлений. Об этом заявил консульский департамент МИД России.



В ведомстве отмечают, что прием заявлений прекратился 26 августа. Это временно.

При этом, в ведомстве отмечают, что загранпаспорта старого образца, срок действия которых рассчитан на 5 лет, получить возможно. Прием заявлений производится «в установленном порядке».