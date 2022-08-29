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    Московская полиция задержала 107 «богатых и успешных», приехавших на люксовый автопробег

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    Московская полиция задержала и доставила в отделы 107 участников автопробега «богатых и успешных», который сотрудники правоохранительных органов пресекли в центре столицы. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

    В отношении «богатых и успешных» составили 118 административных протоколов, в том числе 61 по ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

    Участникам автопробега грозит до 15 суток ареста. Он должен был состояться в центре Москвы. «Богатые и успешные» приехали на элитных автомобилях, в том числе на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Проведению гонок в итоге помешала полиция. Машины отправили на штрафстоянку.

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