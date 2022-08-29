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    Участникам московского автопробега «богатых и успешных» грозит до 15 суток ареста

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    Участникам так и не состоявшегося несанкционированного автопробега люксовых автомобилей вменяют организацию массового пребывания граждан в общественных местах (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ). Об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

    В суде заявили, что материалы дела рассмотрят «в ближайшее время». Участникам автопробега «богатых и успешных» грозит до 15 суток ареста.

    Автопробег дорогостоящих автомобилей должен был состояться в центре Москвы. Участники мероприятия приехали в том числе на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Проведению гонок в итоге помешала полиция. Машины отправились на штрафстоянку.

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