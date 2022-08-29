    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, с-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Петербуржцы, в том числе «зенитовцы», ловят дзен и последний теплый день лета. Посмотрите, как там за окном

    1975
    1 комментарий
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вся редакция позавидовала фотокорреспондентам, которых отправили ловить кадры того, как Петербург прощается с летним теплом. Они принесли нам фотографии расслабленного, несмотря на понедельник, и немного разморенного Петербурга.

    Синоптики с утра 29 августа предупреждают, что сегодняшние +25 — это максимум, что можно ждать на этой неделе. Дальше дожди, зонты, штаны и куртки. И виной тому будет северный ветер.

    ПоделитьсяПоделиться

    Поэтому, несмотря на начало погоды, все кто может рванули на пляжи в черте города и газоны парков. Мальчишки перед окончанием каникул прыгают с моста у Заячьего острова.

    ПоделитьсяПоделиться

    А тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак с помощником Анатолием Тимощуком и футболистами смущают своей пробежкой гуляющих в Удельном парке мам с колясками и бабушек с внуками. И только детям и влюбленным белки интереснее звезд футбола.

    ПоделитьсяПоделиться

    Александр Колесов, главный по погоде в Петербурге, уже подвел итог и утверждает, что этот август самый жаркий за весь период погодных наблюдений, то есть почти за полтора века — с 1881 года.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close