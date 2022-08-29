Петербуржцы, в том числе «зенитовцы», ловят дзен и последний теплый день лета. Посмотрите, как там за окном

Вся редакция позавидовала фотокорреспондентам, которых отправили ловить кадры того, как Петербург прощается с летним теплом. Они принесли нам фотографии расслабленного, несмотря на понедельник, и немного разморенного Петербурга.



Синоптики с утра 29 августа предупреждают, что сегодняшние +25 — это максимум, что можно ждать на этой неделе. Дальше дожди, зонты, штаны и куртки. И виной тому будет северный ветер.