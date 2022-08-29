Петербуржцы, в том числе «зенитовцы», ловят дзен и последний теплый день лета. Посмотрите, как там за окном

Вся редакция позавидовала фотокорреспондентам, которых отправили ловить кадры того, как Петербург прощается с летним теплом. Они принесли нам фотографии расслабленного, несмотря на понедельник, и немного разморенного Петербурга.
Синоптики с утра 29 августа предупреждают, что сегодняшние +25 — это максимум, что можно ждать на этой неделе. Дальше дожди, зонты, штаны и куртки. И виной тому будет северный ветер.
Поэтому, несмотря на начало погоды, все кто может рванули на пляжи в черте города и газоны парков. Мальчишки перед окончанием каникул прыгают с моста у Заячьего острова.
А тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак с помощником Анатолием Тимощуком и футболистами смущают своей пробежкой гуляющих в Удельном парке мам с колясками и бабушек с внуками. И только детям и влюбленным белки интереснее звезд футбола.
Александр Колесов, главный по погоде в Петербурге, уже подвел итог и утверждает, что этот август самый жаркий за весь период погодных наблюдений, то есть почти за полтора века — с 1881 года.