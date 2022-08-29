«И лечение». Суд вынес приговор бывшему охраннику, нарисовавшему глаза на картине ученицы Малевича за 74 миллиона

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга 29 августа вынес приговор по уголовному делу о порче картины Анны Лепорской «Три фигуры», принадлежащей Третьяковской галерее. Бывший охранник признан виновным по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте), ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, а также принудительное наблюдение и лечение у специализированного медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как пишет Е1.RU, суд выносил решение в отсутствие стороны ответчика. Ранее суд отказал защите в ходатайстве о заочном рассмотрении дела, а значит, подсудимый Александр Васильев обязательно должен был присутствовать на всех заседаниях. Но на приговор он не явился.



«Я нахожусь на даче. Сижу балдею. Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришел. Решил, что и дома не хочу находиться, а на даче где-то что-то полью, где-то что-то починю. Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого», — рассказал сам Васильев изданию.

