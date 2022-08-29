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    Прибалтика предложила внести в новый пакет санкций против России меры в сфере торговли

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    Страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики. В частности, они включают новые ограничения по SWIFT. Об этом 29 августа информирует ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

    «Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он [восьмой пакет санкций] был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — заявил в интервью изданию Die Welt глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

    По его мнению, существующие санкции «действуют, но этого недостаточно», и при этом негативно отражаются на европейцах.

    «Отчасти это правда в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают еще сильнее. <...> Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции», — считает министр.

    Кроме того, среди предложений — расширить список физических и юридических лиц, которые попадают под санкции.

    Рейнсалу также высказался за рост поставок оружия Киеву. По его оценке, Эстония в этом оказывает наибольшую помощь (в расчёте на душу населения).

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности прибалтийской страны.

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