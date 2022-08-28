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    Вице-премьер рассказал, почему растет площадь «локализованных» лесных пожаров в России

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    Лесные пожары локализованы, но площадь их растет. Это связано с методом встречного отжига, объяснил вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами.

    Как сообщается 28 августа в Telegram-канале правительства России, основная задача сейчас — борьба с задымлениями из-за пожаров в Рязанской области. Именно они нервируют жителей столицы. Тление происходит в основном на болотистой местности. При этом пожары не затронули торфяники. Всем силам поставлена задача — заливать водой очаги задымления.

    При этом сами пожары, как сообщили в правительстве, локализованы, их распространение остановлено, но площадь растет.

    «Продолжаются работы по встречному отжигу. Это влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем», — объяснили в кабинете.

    В Нижегородской области и Республике Марий Эл лесные пожары также локализованы, открытого горения нет. Продолжаются работы по ликвидации последствий. В Ростовской области отчитались о ликвидации гигантского пожара почти на 300 га.

    26 августа в МЧС доложили о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью. А 28 августа сообщили, что на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из которых локализованы только два.

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