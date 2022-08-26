«Благодаря слаженным действиям». В МЧС доложили о ликвидации верховых лесных пожаров под Рязанью

В ведомстве добавили, что общая группировка сил и средств под Рязанью в настоящий момент составляет более 9,6 тысячи человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Самолёты и вертолёты выполнили 2,78 тысячи сливов на очаги возгораний, сбросив 20,8 тысячи тонн воды.

В то же время на данный момент в регионе продолжают действовать 7 очагов природных пожаров, из них три на площади 150 га локализованы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, подчеркнули в МЧС.



«Фонтанка» писала, что накануне в Рязанскую область, где уже больше недели бушуют лесные пожары, прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Они совершили облёт горящих лесов. Глава МЧС после этого заявил, что ведомство располагает сведениями о поджогах в лесах региона — по его словам, об этом свидетельствуют «элементы поджогов в голове пожара».

