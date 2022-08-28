    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    761мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Последний день для пляжаЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Ростовской области ликвидировали гигантский пожар почти на 300 га

    821
    1 комментарий

    Лесной пожар на 269 га в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области ликвидирован, отчитались в региональном ГУ МЧС.

    Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале 28 августа, чтобы справиться с огнем, были задействованы силы и средства лесного хозяйства, МЧС, муниципалитетов, добровольцы. Всего 285 человек и 99 единиц техники. В том числе два вертолета от МЧС России и Минобороны.

    В итоге 14:00 пожар был локализован, а в 15:35 — ликвидирован.

    В России горят леса. В Москве смог от горящих лесов зафиксировали даже в центре — на ВДНХ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close