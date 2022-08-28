В Ростовской области ликвидировали гигантский пожар почти на 300 га

Лесной пожар на 269 га в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области ликвидирован, отчитались в региональном ГУ МЧС.



Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале 28 августа, чтобы справиться с огнем, были задействованы силы и средства лесного хозяйства, МЧС, муниципалитетов, добровольцы. Всего 285 человек и 99 единиц техники. В том числе два вертолета от МЧС России и Минобороны.

В итоге 14:00 пожар был локализован, а в 15:35 — ликвидирован.