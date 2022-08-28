Смог накрыл ВДНХ в Москве, а в Ростовской области на пожаре работает вертолет Минобороны

В России продолжают гореть леса. Последствия накрыли Москву — смог уже в центре столицы.
Как рассказал 28 августа ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец агентству ТАСС, смог от лесных пожаров в Рязанской области заметили метеостанции на ВДНХ, Балчуге, в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове, Коломне, Домодедове. И пока нет предпосылок, что он скоро исчезнет — пожары в Рязанской области продолжаются.
«На данный момент на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из них два очага локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
На юге России, в Верхнедонском районе Ростовской области, лес горит на 203 га. Его тушат вертолеты МЧС России и Минобороны. Есть пострадавший.
«Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы, получил ожоги и доставлен в лечебное заведение», — сообщил 28 августа ТАСС первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк.
«Фонтанка» писала, что в Рязанскую область, посмотреть на горящие больше недели леса, уже съездили вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава МЧС заявил по итогам о вредительстве — «элементах поджогов в голове пожара».