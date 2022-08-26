Петербургский метрополитен и «Трансхолдлизинг» подписали контракт на поставку вагонов на 243 млрд рублей

«Фонтанка» неоднократно писала об этом запланированном контракте , называя и «Трансхолдлизинг» в качестве непосредственного исполнителя. При этом сами вагоны должны собирать на базе Октябрьского вагоноремонтного завода, который также принадлежит «Трансмашхолдингу». Однако характерные по очертаниям тележки уже заметили на мытищинской площадке другой структуры холдинга — «Метровагонмаша».

«Петербургский метрополитен» подписал контракт со структурами «Трансмашхолдинга» о поставке вагонов метро на 25 лет. Общая стоимость — порядка 243 млрд рублей, часть денег выделяет Фонд национального благосостояния.

Фонд национального благосостояния выделяет 96,9 млрд на закупку 950 вагонов, однако «Фонтанка» описывала, из чего будет складываться полная стоимость контракта. Еще в апреле 2021 года среди четырех рассматриваемых вариантов (которые разнились удорожанием лизинга по сравнению с прямой поставкой) самым дорогим считался вариант на 198 млрд рублей. В итоге среди требований появилась ставка в 7,2% на 25 лет.

Первая поставка ожидается для Кировско-Выборгской линии метро, где используется самый возрастной подвижной состав. В этом году должны привезти 64, в два следующих — по 80.

