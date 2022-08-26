Петербуржец в больнице после пожара, медики уже спасали его соседей по улице

На улицу, где часто случаются пожары, снова вызывали МЧС. Понадобилась и помощь врачей.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 26 августа в 0:20 поступил вызов на проспект Народного Ополчения, 219 (Красносельский район). В 3-комнатной квартире загорелась постель. На место выехали три расчёта (14 человек), уже к 0:35 они ликвидировали пожар. Есть один пострадавший — мужчина, он госпитализирован.
11 августа после пожара на Народного Ополчения, 1, в больницу попал юноша. В том же доме трёшка горела в июле. В феврале в доме 141 по Народного Ополчения погибла женщина. В конце зимы там был крупный автомобильный пожар.