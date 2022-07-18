    Пробки

    1/10

    usd56.56eur57.15
    H&M уходитУлететь в ЕвропуБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Густой дым растянулся по небу на Народного Ополчения. Спасатели тушили пожар в «трёшке»

    1209
    обсудить

    Пламя вспыхнуло в трёхкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга. Об этом вечером 18 июля сообщает городское управление МЧС.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Густой столб дыма, выросший над домом 1 на проспекте Народного Ополчения, удалось запечатлеть на видео. Кадры появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    По данным МЧС, в трёхкомнатной квартире горела обстановка на площади 46 «квадратов». Спасатели узнали о возгорании в 21:22, спустя 24 минуты пожар был локализован. В результате происшествия никто не пострадал.

    На место выезжали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close