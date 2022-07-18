Густой дым растянулся по небу на Народного Ополчения. Спасатели тушили пожар в «трёшке»

Пламя вспыхнуло в трёхкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга. Об этом вечером 18 июля сообщает городское управление МЧС.

Густой столб дыма, выросший над домом 1 на проспекте Народного Ополчения, удалось запечатлеть на видео. Кадры появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По данным МЧС, в трёхкомнатной квартире горела обстановка на площади 46 «квадратов». Спасатели узнали о возгорании в 21:22, спустя 24 минуты пожар был локализован. В результате происшествия никто не пострадал.