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    На Народного Ополчения тушили квартирный пожар. В больнице юноша

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    Красносельский район(Спб). Новости нашего района / «ВКонтакте»

    Пожар в девятиэтажке Красносельского района Петербурга отправил в больницу жителя двухкомнатной квартиры 11 августа.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на проспект Народного Ополчения, 221 вызвали незадолго до шести часов вечера. Загорелась двухкомнатная квартира, огонь распространился на двадцать квадратных метров.

    В половине седьмого часа вечера пожар локализовали силами трёх расчётов в составе 15 сотрудников. Приехавшие к девятиэтажке медики без работы не остались. Бригада скорой увезла в больницу пострадавшего молодого человека.

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