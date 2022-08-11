На Народного Ополчения тушили квартирный пожар. В больнице юноша

Пожар в девятиэтажке Красносельского района Петербурга отправил в больницу жителя двухкомнатной квартиры 11 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на проспект Народного Ополчения, 221 вызвали незадолго до шести часов вечера. Загорелась двухкомнатная квартира, огонь распространился на двадцать квадратных метров.



В половине седьмого часа вечера пожар локализовали силами трёх расчётов в составе 15 сотрудников. Приехавшие к девятиэтажке медики без работы не остались. Бригада скорой увезла в больницу пострадавшего молодого человека.

