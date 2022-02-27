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На Народного Ополчения горели четыре машины. Огонь не пощадил ВАЗ и три иномарки

В Кировском районе Петербурга утром 27 февраля горело сразу четыре машины. Сообщение о пожаре по адресу: проспект Народного Ополчения, д. 171 поступило в 10:21.

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Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в автомобиле марки ВАЗ сгорели сгораемые части. В рядом стоящем автомобиле Datsun выгорел моторный отсек, а также частично пострадали два рядом стоящих автомобиля Mitsubishi и Toyota.

В 10:44 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали, проинформировали в ведомстве спасателей.

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