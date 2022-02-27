На Народного Ополчения горели четыре машины. Огонь не пощадил ВАЗ и три иномарки

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в автомобиле марки ВАЗ сгорели сгораемые части. В рядом стоящем автомобиле Datsun выгорел моторный отсек, а также частично пострадали два рядом стоящих автомобиля Mitsubishi и Toyota.



В 10:44 пожар ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали, проинформировали в ведомстве спасателей.

