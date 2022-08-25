Следствие требует отлучить Ройзмана от интернета и дать ему 1 минуту свободы в сутки

Верх-Исетский районный суд избирает меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, прямую трансляцию с заседания 25 августа ведет городской портал Е1. На данный момент судья удалилась в совещательную комнату. Решение будет оглашено не раньше 17:00 по Москве.

Следствие требует запретить политику выходить из дома с 00:00 до 23:59, фактически оставляя ему одну минуту свободы в сутки. Исключение составляют явка в следственные органы и суд. Также в ходатайстве указан запрет на общение с кем бы то ни было, кроме родственников и адвоката, посещение публичных мероприятий, отправку и получение почты, использование любых средств связи, в том числе Интернета.

Обвиняемый возражал против избрания данной меры пресечения и заявил на заседании, что даже в СИЗО у него было бы больше прав и возможностей. «Вы все понимаете, что то, что сейчас происходит, лежит не в юридическом поле. На самом деле я ничего плохого не сделал», — заявил он суду. Адвокат также просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия.



Евгений Ройзман обвиняется в публичной дискредитации действий российской армии. В основу уголовного дела лег один из роликов с YouTube-канала Ройзмана, в котором он отвечает на вопросы. Сам он вину не признает.

