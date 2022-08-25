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    «Незаконное и необоснованное решение». Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

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    25 комментариев

    Штраф в 50 тысяч рублей музыканту Юрию Шевчуку за дискредитацию российских военных обжалуют в Верховном суде Башкирии. Защита настаивает, что решение первой инстанции должно быть отменено.

    Как сообщил «Фонтанке» адвокат лидера группы «ДДТ» Александр Передрук, апелляционная жалоба направлена в Верховный суд Башкирии 25 августа почтой. В картотеке ВС республики информация о регистрации апелляции пока не появилась.

    Претензии к постановлению Советского районного суда Уфы, признавшего музыканта виновным в дискредитации армии, изложены в девяти пунктах. Среди прочего защита настаивает, что суд необоснованно лишил Шевчука права на разбирательство его дела по месту жительства — в Петербурге. В Уфе отказ передать материалы в Петербург объясняли нежеланием затягивать процесс.

    Кроме того, адвокат считает, что музыканта за «мирное выражение пацифистского мнения» необоснованно наказали максимально строго.

    «Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю. Ю. Шевчука, в связи с чем подлежит отмене Верховным судом Республики Башкортостан с прекращением производства по делу об административном правонарушении», — говорится в жалобе.

    16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей. Дискредитацию услышали в речи музыканта, обращенной к зрителям майского концерта в Уфе. Он, как решили полиция и суд, «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Сам Шевчук через адвоката на заседании заявил, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем.

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    Комментарии 25

    27563994225 Авг 2022 в 13:04
    Я любила ДДТ, ходила на их концерты...
    Но Шевчук разочаровывал. Теперь он до одури будет судиться из-за каких-то 50 тысяч рублей. Для него это "тьфу", ничто. Судебные издержки дороже выйдут. Для чего это все? Дешёвый пиар? Он кто, дешёвая попса, жертва реалити-шоу? Каждым новым своим ходом он только усугубляет свое положение. Ну если уж остался в России, если уж хочет продолжать работать в России, к чему эти конвульсии? Ну все уже поняли: власть его не устраивает, с политикой России он не согласен, пиар-акцию с отказом петь в зале с символикой спецоперации он уже провел. То, что он сейчас творит - это уже какая-то огония. Ну ведь, правда, грубо высказался; о президенте, или о ком либо другом - это все равно неприятно. Он не дома в туалете возмутился, он это заявил публично на концерте, на который пришли тысячи человек, где велась видеосъемка. Ну, если не эта, ну, другая статья найдется. Его ж никто не заставлял, не принуждал, не угрожал, он сделал это сам, так пусть и отвечает.
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