«Незаконное и необоснованное решение». Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

Штраф в 50 тысяч рублей музыканту Юрию Шевчуку за дискредитацию российских военных обжалуют в Верховном суде Башкирии. Защита настаивает, что решение первой инстанции должно быть отменено.



Как сообщил «Фонтанке» адвокат лидера группы «ДДТ» Александр Передрук, апелляционная жалоба направлена в Верховный суд Башкирии 25 августа почтой. В картотеке ВС республики информация о регистрации апелляции пока не появилась.

