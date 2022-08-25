«Незаконное и необоснованное решение». Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

Штраф в 50 тысяч рублей музыканту Юрию Шевчуку за дискредитацию российских военных обжалуют в Верховном суде Башкирии. Защита настаивает, что решение первой инстанции должно быть отменено.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат лидера группы «ДДТ» Александр Передрук, апелляционная жалоба направлена в Верховный суд Башкирии 25 августа почтой. В картотеке ВС республики информация о регистрации апелляции пока не появилась.
Претензии к постановлению Советского районного суда Уфы, признавшего музыканта виновным в дискредитации армии, изложены в девяти пунктах. Среди прочего защита настаивает, что суд необоснованно лишил Шевчука права на разбирательство его дела по месту жительства — в Петербурге. В Уфе отказ передать материалы в Петербург объясняли нежеланием затягивать процесс.
Кроме того, адвокат считает, что музыканта за «мирное выражение пацифистского мнения» необоснованно наказали максимально строго.
«Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав
16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей. Дискредитацию услышали в речи музыканта, обращенной к зрителям майского концерта в Уфе. Он, как решили полиция и суд, «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Сам Шевчук через адвоката на заседании заявил, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем.