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    Регионам выделят более 22 млрд рублей на переселение из аварийного жилья. Петербургу перепадёт в числе первых

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 22,5 млрд рублей девяти субъектам, завершившим до 1 мая 2022 года реализацию программы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и готовым приступить к первому этапу новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом 24 августа сообщает официальный сайт кабмина.

    Уточняется, что первыми регионами, которые получат средства по новой программе переселения из аварийного жилья, станут Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Республика Дагестан.

    Как будут конкретно распределяться выделяемые федеральные средства, в сообщении не указано.

    В правительстве полагают, что благодаря дополнительной финансовой помощи указанные регионы смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м, что улучшит качество жизни более 26,5 тысячи человек.

    Напомним, что в конце июня Закособрание Петербурга приняло городской закон о «новой реновации», касающийся панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. К документу сразу же возникло множество вопросов, в том числе у Следственного комитета РФ, глава которого Александр Бастрыкин поручил проверить заявление петербуржцев, не согласных с КРТ. В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим нового регионального закона.

    Позднее в соцсетях начали появляться десятки рекламных постов с одинаковым содержанием за реновацию в Петербурге.

    Комплекс мер для борьбы с аварийными жилыми домами (от реконструкции до расселения) предусмотрен и в федеральном, и в региональном законодательстве, в том числе аварийность может рассматриваться как критерий включения дома в комплексное развитие территорий.

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