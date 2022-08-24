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    Третий — в СИЗО. Последний фигурант дела о съёмках детского порно в Петербурге признал страсть к обнажённой натуре

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    2 комментария

    Откровенность со следствием не помогла обвиняемому в изготовлении детского порно избежать ареста. Московский райсуд Петербурга отправил его к предполагаемым «коллегам», украшавшим стены голыми мальчиками.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 августа под стражу до 16 октября определили Александра Вантеева. Он стал последним из тройки «режиссёров», которым вменяют съёмку слишком юных моделей, кого доставили в суд. Двоих фигурантов дела, среди которых бывший сотрудник органов опеки Московского района Петербурга, арестовали накануне.

    Вантеев, добравшийся до суда последним, оказался самым откровенным. Пока его предполагаемые соучастники упирались во всём или частично, он полностью признал вину.

    «Фонтанка» писала о задержании троих мужчин и о квартире с фотографиями в стиле «ню», в которую с обыском зашёл СК. Первыми под следствием оказались двое 55-летних петербуржцев, за третьим — 44-летним уроженцем Клина — ездили в родное ему Подмосковье.

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    Комментарии 2

    VKuser46837772224 Авг 2022 в 17:22
    А где же украинцы, госдеп и гейропа?
    +0−0
    25267490124 Авг 2022 в 17:13
    "Традиционные российские семейные ценности",о которых так любит поговорить гарант.
    +0−0
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