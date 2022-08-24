Третий — в СИЗО. Последний фигурант дела о съёмках детского порно в Петербурге признал страсть к обнажённой натуре

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 августа под стражу до 16 октября определили Александра Вантеева. Он стал последним из тройки «режиссёров», которым вменяют съёмку слишком юных моделей, кого доставили в суд. Двоих фигурантов дела, среди которых бывший сотрудник органов опеки Московского района Петербурга, арестовали накануне.

Откровенность со следствием не помогла обвиняемому в изготовлении детского порно избежать ареста. Московский райсуд Петербурга отправил его к предполагаемым «коллегам», украшавшим стены голыми мальчиками.

Вантеев, добравшийся до суда последним, оказался самым откровенным. Пока его предполагаемые соучастники упирались во всём или частично, он полностью признал вину.



«Фонтанка» писала о задержании троих мужчин и о квартире с фотографиями в стиле «ню», в которую с обыском зашёл СК. Первыми под следствием оказались двое 55-летних петербуржцев, за третьим — 44-летним уроженцем Клина — ездили в родное ему Подмосковье.

