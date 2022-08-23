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    В Петербурге арестован второй обвиняемый в изготовлении детского порно

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    Московский райсуд Петербурга арестовал второго фигуранта дела об изготовлении детского порно. Сергей Олюнин останется под стражей до 16 октября, сообщает 23 августа объединенная пресс-служба городских судов.

    Мужчину задержали накануне, тогда же ему предъявили обвинение. Стоит отметить, что вину он частично признал.

    Олюнина обвиняют в изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего (ст. 242.1 УК) и использовании для этого лиц младше 14 лет (ст. 242.2). Процесс проходил в закрытом режиме.

    Ранее по этому делу арестовали бывшего сотрудника органов опеки Дмитрия Степанова. Третьему изберут меру пресечения завтра.

    Трех фигурантов задержали в Петербурге, Ленобласти и Подмосковье. При обыске у одного из них в квартире на Бассейной нашли настенную галерею обнажённых детей. Двоим мужчинам по 55 лет, третьему 44 года. По версии следствия, среди жертв был подросток, который официально находится под опекой Степанова.

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