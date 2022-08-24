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    Ройзман задержан на 48 часов. Его адвокат показал атмосферное фото из кабинета следователя

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    6 комментариев

    Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 24 августа заявил изданию E1.RU адвокат политика Владислав Идамжапов.

    Юрист рассказал журналистам 66.RU, что с него скоро возьмут подписку о неразглашении. На вопрос о том, носит ли дело политический характер, Идамжапов прислал атмосферную фотографию из кабинета следователя. Судя по снимку, за работой правоохранителей с плаката строго следит основатель ВЧК Феликс Дзержинский.

    Как сообщали в МВД, Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, так как дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией.

    С утра силовики пришли с обыском к екатеринбургскому политику и общественнику Евгению Ройзману. Следственные мероприятия проходили в его квартире, в гараже и в музее Невьянской иконы, где подозреваемый провёл экскурсию для представителей правопорядка.

    Как стало известно, Ройзману вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». «Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан», — объяснили в МВД.

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    Комментарии 6

    академикдон24 Авг 2022 в 15:58
    Давно пора. Ведь, если бы не Ройзман, то самая современнейшая, высокотехнологичная, управляемая и возлавляемая гениальными стратегами и полководцами армия мира, давно бы уже всё, всех и везде демилитаризировара и денацификацировала.
    +8−0
    DEMOMON24 Авг 2022 в 15:50
    Где атмосферная фотка?
    +0−3
    Карабас Барабас24 Авг 2022 в 15:49
    Ясен пень, это же не три ярда отжать и уехать с разрешения следователей. Наличие собственного мнения вот это действительно серьёзное преступление.
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