Ройзман задержан на 48 часов. Его адвокат показал атмосферное фото из кабинета следователя

Юрист рассказал журналистам 66.RU, что с него скоро возьмут подписку о неразглашении. На вопрос о том, носит ли дело политический характер, Идамжапов прислал атмосферную фотографию из кабинета следователя. Судя по снимку, за работой правоохранителей с плаката строго следит основатель ВЧК Феликс Дзержинский.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 24 августа заявил изданию E1.RU адвокат политика Владислав Идамжапов.

Как сообщали в МВД, Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, так как дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией.



С утра силовики пришли с обыском к екатеринбургскому политику и общественнику Евгению Ройзману. Следственные мероприятия проходили в его квартире, в гараже и в музее Невьянской иконы, где подозреваемый провёл экскурсию для представителей правопорядка.



Как стало известно, Ройзману вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». «Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан», — объяснили в МВД.