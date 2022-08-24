Евгения Ройзмана отправляют в Москву для проведения следственных действий

Задержанный экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет доставлен в Москву для проведения следственных действий, так как дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.