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    Евгения Ройзмана отправляют в Москву для проведения следственных действий

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    4 комментария

    Задержанный экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет доставлен в Москву для проведения следственных действий, так как дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МВД РФ.

    «Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

    С утра силовики пришли с обыском к екатеринбургскому политику и общественнику Евгению Ройзману. Следственные мероприятия проходили в его квартире, в гараже и в музее Невьянской иконы, где подозреваемый провёл экскурсию для представителей правопорядка.

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    Комментарии 4

    altnec24 Авг 2022 в 14:22
    Да и овощ им навстречу, они уже где-то там оказались в 9-ти кругах ада.
    +0−0
    Mimic24 Авг 2022 в 14:16
    А почему не основали какое-нибудь Лунное отделение полиции, чтобы прямо на Луну подозреваемых отправлять и там все на месте и расследовать? Понятно, тоже неблизко, но раз уж для дела нужно.
    +0−0
    своих не бросаем24 Авг 2022 в 14:11
    Мираторг когда привлечёте за дискредитацию армии!? явно не просто они вставили слово мир в своё название.
    +2−0
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