    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб человек

    779
    1 комментарий

    Один человек погиб при тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    По предварительной информации, погибшим оказался водитель поливомоечной машины.

    Ранее сообщалось, что при тушении пожара погиб московский спасатель. Однако в МЧС эту информацию опровергли.

    Недавно стало известно, что рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья. Ранее сообщалось, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, мэр Москвы Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседних деревьев.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    hal900024 Авг 2022 в 15:44
    Они там не тушат а пьют тока..еслиб столько сколько написано человек реально тушили а не ходили там в карманный бильярд играли уже давно бы все потушили..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close