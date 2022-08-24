При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб человек

Один человек погиб при тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



По предварительной информации, погибшим оказался водитель поливомоечной машины.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара погиб московский спасатель. Однако в МЧС эту информацию опровергли.



Недавно стало известно, что рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья. Ранее сообщалось, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, мэр Москвы Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседних деревьев.

