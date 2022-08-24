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    ЦИК рекомендует исполнять гимн на выборах при открытии избирательных участков

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    5 комментариев

    ЦИК России рекомендует избирательным комиссиям субъектов организовать исполнение гимна РФ при открытии избирательных участков на выборах. Об этом комиссия сообщила 24 августа.

    По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, гимн поможет создать торжественную атмосферу на участках, «чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления наших граждан».

    «В Центральной избирательной комиссии, да и у наших коллег в ряде регионов уже стало хорошей традицией открывать решающий, заключительный этап избирательных кампаний — день или дни голосований — исполнением государственного гимна. Многие из них в неформальном общении высказали пожелание сделать это повсеместной традицией избирательных комиссий всех уровней. Эту идею поддерживают и избиратели. Выборы являются высшим выражением власти народа — это особое, важнейшее политическое событие в жизни страны, каждого субъекта Российской Федерации, города и сельского поселения», — отметила глава ЦИК.

    Напомним, с 1 сентября учебная неделя всех школ России будет стартовать с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна страны. 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею. Стандарт церемонии Минпросвещения утвердило в начале июня.

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    Комментарии 5

    Kот Ученый24 Авг 2022 в 14:09
    Осталось принять гимн, где основным источником звука будут гвоздь и стекло. Патриоты будут в экстазе.
    +0−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 14:08
    Боже царя храни будет намного Актуальней!
    +1−0
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 14:06
    "... если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха..." (с)
    +2−0
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