Пожары в Рязанской области обещают ликвидировать в течение двух недель

В Рязанской области лесные пожары обещают локализовать за 2–3 дня, а ликвидировать — в течение одной-двух недель. Об этом 24 августа заявил врио главы региона Павел Малков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что на такой срок рассчитывают специалисты, если не появятся какие-либо новые факторы.



Также на совещании глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что одна из причин пожаров — поджоги.

