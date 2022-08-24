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    Пожары в Рязанской области обещают ликвидировать в течение двух недель

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    2 комментария

    В Рязанской области лесные пожары обещают локализовать за 2–3 дня, а ликвидировать — в течение одной-двух недель. Об этом 24 августа заявил врио главы региона Павел Малков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

    Он отметил, что на такой срок рассчитывают специалисты, если не появятся какие-либо новые факторы.

    Также на совещании глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что одна из причин пожаров — поджоги.

    Недавно стало известно, что рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья. Ранее сообщалось, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, мэр Москвы Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседних деревьев.

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    Комментарии 2

    Инкогнито202124 Авг 2022 в 14:10
    Раз Козлов пообещал, можете не сомневаться. Через пару недель еще пообещает!
    +0−0
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 13:47
    За 2 недели там уже само всё выгорит.
    +1−0
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