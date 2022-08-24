Пожары в Рязанской области обещают ликвидировать в течение двух недель

В Рязанской области лесные пожары обещают локализовать за 2–3 дня, а ликвидировать — в течение одной-двух недель. Об этом 24 августа заявил врио главы региона Павел Малков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Он отметил, что на такой срок рассчитывают специалисты, если не появятся какие-либо новые факторы.
Также на совещании глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что одна из причин пожаров — поджоги.
Недавно стало известно, что рязанский лесной пожар идет в сторону Подмосковья. Ранее сообщалось, что площадь рязанских пожаров за сутки выросла на четверть, мэр Москвы Собянин показал видео, где из-за дыма не видно соседних деревьев.