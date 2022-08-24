«Заслуживает справедливости и уважения». Губернатор Свердловской области высказался о задержании Ройзмана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по подозрению в фейках о ВС РФ. Глава региона отметил, что политик заслуживает справедливости и уважения, но «закон есть закон».

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. [Он] как любой человек, заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, что он их получит», — об этом Куйвашев рассказал на видео, появившемся 23 августа в его Telegram-канале.

