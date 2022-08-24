«Заслуживает справедливости и уважения». Губернатор Свердловской области высказался о задержании Ройзмана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по подозрению в фейках о ВС РФ. Глава региона отметил, что политик заслуживает справедливости и уважения, но «закон есть закон».
«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. [Он] как любой человек, заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, что он их получит», — об этом Куйвашев рассказал на видео, появившемся 23 августа в его Telegram-канале.
Глава региона отметил музей Невьянской иконы, созданный Ройзманом. «Я рассчитываю, что этот музей удастся сохранить и он будет работать», — добавил Куйвашев.
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа, ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах».
С начала специальной операции на Украине Евгений Ройзман получил несколько штрафов за дискредитацию армии. В этот раз ему вменяют уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию.