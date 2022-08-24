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    «Заслуживает справедливости и уважения». Губернатор Свердловской области высказался о задержании Ройзмана

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    7 комментариев

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по подозрению в фейках о ВС РФ. Глава региона отметил, что политик заслуживает справедливости и уважения, но «закон есть закон».

    «У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. [Он] как любой человек, заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, что он их получит», — об этом Куйвашев рассказал на видео, появившемся 23 августа в его Telegram-канале.

    Глава региона отметил музей Невьянской иконы, созданный Ройзманом. «Я рассчитываю, что этот музей удастся сохранить и он будет работать», — добавил Куйвашев.

    Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа, ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах».

    С начала специальной операции на Украине Евгений Ройзман получил несколько штрафов за дискредитацию армии. В этот раз ему вменяют уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию.

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    Комментарии 6

    своих не бросаем24 Авг 2022 в 12:09
    история циклична
    +0−0
    07A24 Авг 2022 в 12:06
    Да его пальцем никто не тронул. Губернатор Свердловской области это который за ЛГБТ и наркуш топит?
    +0−2
    AndrewBarsik24 Авг 2022 в 11:57
    Самым опасным деянием в России стало говорить правду. Убивать, воровать можно практически безнаказанно. До убийц и мошенников кривдохранителям нет дела, все брошены на борьбу с Ройзманом.
    +4−1
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