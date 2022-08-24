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    «Ничего нового». Обыски в квартире Евгения Ройзмана закончились, начались в музее Невьянской иконы

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    7 комментариев
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Силовики завершили обыск квартиры экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и переместились в музей Невьянской иконы. Об этом 24 августа сообщает портал Е1.RU.

    Анастасия Якупова / E1.RU

    «Мы про свою страну всё знаем. Ничего нового», — сказал Евгений Ройзман журналистам в момент, когда его выводили из квартиры.

    Он также добавил, что его задержали за одну фразу про Украину.

    Примечательно, что понятые, с которыми явились силовики, также были в масках, чтобы никто не мог рассмотреть их лица. Поддержать политика и общественника пришли люди, которым Ройзман когда-то помог.

    С начала специальной операции на Украине Евгений Ройзман получил несколько штрафов за дискредитацию армии. В этот раз ему вменяют уголовную статью о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Комментарии 7

    AndrewBarsik24 Авг 2022 в 12:02
    Маска - последний атрибут мужественности кривдохранителей. Все остальные (честь, достоинство, смелость) утрачены.
    +0−0
    Wert24 Авг 2022 в 11:24
    Нашли что спрятали?
    +2−0
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 11:20
    А че маски то одели??? Всеж по закону, кого ссыте то???
    +3−0
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