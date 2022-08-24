«Ничего нового». Обыски в квартире Евгения Ройзмана закончились, начались в музее Невьянской иконы

Силовики завершили обыск квартиры экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и переместились в музей Невьянской иконы. Об этом 24 августа сообщает портал Е1.RU .

«Мы про свою страну всё знаем. Ничего нового», — сказал Евгений Ройзман журналистам в момент, когда его выводили из квартиры.



Он также добавил, что его задержали за одну фразу про Украину.

Примечательно, что понятые, с которыми явились силовики, также были в масках, чтобы никто не мог рассмотреть их лица. Поддержать политика и общественника пришли люди, которым Ройзман когда-то помог.

