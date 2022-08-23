Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

В Московской области похоронили политолога и журналистку Дарью Дугину. Об этом 23 августа сообщает корреспондент РИА Новости.
Похороны проходили в закрытом режиме. На них присутствовали только родные и близкие. На время церемонии территорию закрыли для посторонних.
С утра во вторник в московском телецентре «Останкино» проходила траурная церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проститься с ней пришли сотни людей, в том числе ее родители Наталия Мелентьева и философ Александр Дугин, близкие, коллеги, активисты и политики.
29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.