Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

В Московской области похоронили политолога и журналистку Дарью Дугину. Об этом 23 августа сообщает корреспондент РИА Новости.

Похороны проходили в закрытом режиме. На них присутствовали только родные и близкие. На время церемонии территорию закрыли для посторонних.



С утра во вторник в московском телецентре «Останкино» проходила траурная церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проститься с ней пришли сотни людей, в том числе ее родители Наталия Мелентьева и философ Александр Дугин, близкие, коллеги, активисты и политики.

