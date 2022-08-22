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    Вашингтон осудил убийство Дарьи Дугиной

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    Вашингтон категорически осуждает нападения на гражданских лиц во всем мире, в том числе убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

    В ходе брифинга он добавил, что Украина отрицает причастность к убийству Дугиной.

    Ранее президент РФ посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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