Вашингтон осудил убийство Дарьи Дугиной

Вашингтон категорически осуждает нападения на гражданских лиц во всем мире, в том числе убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа заявил представитель Госдепа Нед Прайс.



В ходе брифинга он добавил, что Украина отрицает причастность к убийству Дугиной.

Ранее президент РФ посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.