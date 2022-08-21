Еще один американский политик прибыл на Тайвань

Губернатор штата Индиана (США) Эрик Холкомб рассказал о том, что прибыл на Тайвань с официальным визитом.



«Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею», — рассказал Холкомб (цитата по РИА Новости).



За последний месяц — это уже второй визит американского политика на Тайвань. В начале месяца там же побывала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал серьезное международной напряжение.

