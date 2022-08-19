«Интерфакс»: Бывший внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн не признает вину в мошенничестве

Директор московского научно-практического центра наркологии и бывший внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, не признал вину. Об этом 19 августа сообщили »Интерфаксу» в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — сказали в комиссии.
О задержании Брюна стало известно 19 августа. Источник ТАСС отмечал, что специалиста «проверяют на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».
По данным источника РБК, близкого к МВД, Брюна подозревают в мошенничестве, связанном с организацией закупок медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотиков и алкоголя по завышенным ценам. Якобы в этом подозревают также вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Источник добавил, что следствие не исключает участия в схеме компаний, аффилированных с женой последнего.