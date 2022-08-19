«Интерфакс»: Бывший внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн не признает вину в мошенничестве

Директор московского научно-практического центра наркологии и бывший внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, не признал вину. Об этом 19 августа сообщили »Интерфаксу» в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — сказали в комиссии.