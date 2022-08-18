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    Холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации на сумму 10 млрд рублей

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    Холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-01 на сумму 10 млрд рублей. Выпуск стал первым в рамках новой программы биржевых облигаций этой серии на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае этого года. Изначальную сумму размещения увеличили с 5 до 10 млрд рублей из-за высокого спроса со стороны инвесторов, который по итогам сбора заявок составил более 13 млрд руб.

    Облигации размещены по открытой подписке в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью тысячу рублей каждая. Срок обращения бумаг — три года, оферта и амортизация не предусмотрены. Cтавка ежеквартального купона на весь срок выпуска составит 12,15% годовых. На привлеченные за счет облигаций средства компания планирует пополнить земельный банк участками с готовой градостроительной документацией.

    — С середины 2021 года мы увеличили нашу адресную программу более чем на 40% и планируем и дальше пополнять ее новыми земельными участками, — комментирует Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group. — Наша цель не увеличение текущего объема строительства, а формирование диверсифицированного портфеля. Средства направят на приобретение участков в тех районах Петербурга, где мы пока не представлены или есть дефицит предложения. Выбор будет сделан в пользу участков с готовой градостроительной документацией.

    Всего с учетом этого выпуска на рынке сейчас обращается пять выпусков облигаций компании на общую сумму 30,6 млрд руб.

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