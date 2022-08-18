Холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации на сумму 10 млрд рублей

Холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-01 на сумму 10 млрд рублей. Выпуск стал первым в рамках новой программы биржевых облигаций этой серии на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае этого года. Изначальную сумму размещения увеличили с 5 до 10 млрд рублей из-за высокого спроса со стороны инвесторов, который по итогам сбора заявок составил более 13 млрд руб.



Облигации размещены по открытой подписке в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью тысячу рублей каждая. Срок обращения бумаг — три года, оферта и амортизация не предусмотрены. Cтавка ежеквартального купона на весь срок выпуска составит 12,15% годовых. На привлеченные за счет облигаций средства компания планирует пополнить земельный банк участками с готовой градостроительной документацией.

