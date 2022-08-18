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    Каршеринг задал тренд, такси поддержало. На Народного Ополчения перевернули машину

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    4 комментария

    Второй «перевёртыш» в Петербурге, и тоже из числа транспортных сервисов: после ДТП с каршерингом на севере похожее случилось с такси на юго-западе.

    На пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного на боку оказался Uber, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На фотографии видно ещё одну машину с повреждениями — вероятно, это второй участник.

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    До этого на Плесецкой улице (Приморский район) каршеринговый автомобиль врезался в «Тойоту Тундру» и опрокинулся также на бок. Никто не пострадал.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    hal900018 Авг 2022 в 14:33
    С перед макферсон ..а сзади балка...да нафиг такая подвеска мне нужна...я понимаю грузовые делать на балке...на кой черт легковые?..балка это уже архаизм..и в поворотах машина ведёт себя как бревно
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