Каршеринг задал тренд, такси поддержало. На Народного Ополчения перевернули машину

Второй «перевёртыш» в Петербурге, и тоже из числа транспортных сервисов: после ДТП с каршерингом на севере похожее случилось с такси на юго-западе.
На пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного на боку оказался Uber, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На фотографии видно ещё одну машину с повреждениями — вероятно, это второй участник.
До этого на Плесецкой улице (Приморский район) каршеринговый автомобиль врезался в «Тойоту Тундру» и опрокинулся также на бок. Никто не пострадал.