Каршеринг задал тренд, такси поддержало. На Народного Ополчения перевернули машину

Второй «перевёртыш» в Петербурге, и тоже из числа транспортных сервисов: после ДТП с каршерингом на севере похожее случилось с такси на юго-западе.



На пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного на боку оказался Uber, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На фотографии видно ещё одну машину с повреждениями — вероятно, это второй участник.

