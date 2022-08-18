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    Каршеринг перевернулся на Плесецкой. Женщину-водителя вытаскивали прохожие

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    4 комментария

    На Плесецкой улице неудачно завершилась поездка каршеринга. Он врезался в «Тойоту Тундру» и перевернулся.

    Авария произошла утром 18 августа около дома 16, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Каршеринг лег на бок, и водительнице потребовалась помощь прохожих. Мужчины вытащили из автомобиля девушку в платье и на каблуках, а автор видео задался вопросом, завершит ли она теперь поездку.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу оператора каршеринга. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию заявили, что пострадавших в результате ДТП нет.

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    Комментарии 4

    RR_197818 Авг 2022 в 12:54
    Лишить прав навсегда - перестанет переворачиваться.
    +0−0
    Akabos18 Авг 2022 в 11:54
    "В платье и на каблуках"?!
    Так и вижу описание: за рулем был мужчина в шортах и кроссах/в тройке и ботинках/в джинсах и кедах...
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