Каршеринг перевернулся на Плесецкой. Женщину-водителя вытаскивали прохожие

На Плесецкой улице неудачно завершилась поездка каршеринга. Он врезался в «Тойоту Тундру» и перевернулся.

Авария произошла утром 18 августа около дома 16, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Каршеринг лег на бок, и водительнице потребовалась помощь прохожих. Мужчины вытащили из автомобиля девушку в платье и на каблуках, а автор видео задался вопросом, завершит ли она теперь поездку.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу оператора каршеринга. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию заявили, что пострадавших в результате ДТП нет.