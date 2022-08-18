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    Горсуд отменил решение о штрафе за дискредитацию ВС РФ градозащитнику Кононову

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    Санкт-Петербургский городской суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая оштрафовала на 40 тысяч рублей бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова за дискредитацию российской армии. Об этом 18 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    «Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством», — говорится в сообщении службы.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Ленинский районный суд признал градозащитника виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ 17 мая. В июне решение было отменено и направлено на новое рассмотрение. В конце июня на очередном витке хождения дела по судам Кононову снова дали штраф, и наконец решение было отменено сегодня по итогам рассмотрения жалобы.

    В основу дела в отношении экс-замглавы ВООПИиК легли посты в Telegram-каналах со скриншотами якобы страниц Александра Кононова в соцсетях с критичными высказываниями. Однако сам градозащитник вину не признал, назвав публикации в Telegram «политическим заказом».

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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