Горсуд отменил решение о штрафе за дискредитацию ВС РФ градозащитнику Кононову

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая оштрафовала на 40 тысяч рублей бывшего замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова за дискредитацию российской армии. Об этом 18 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.



«Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством», — говорится в сообщении службы.

