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    РИА Новости: В Севастополе представлен новый командующий Черноморским флотом

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    В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЧФ.

    «Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», – заявил собеседник агентства. Сейчас Соколов «принимает дела».

    Другой источник, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях спецоперации «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

    Официальных комментариев об этом пока не поступало.

    О назначении Соколова СМИ со ссылкой на источники писали еще 12 августа. Причины отставки прежнего главы ЧФ Игоря Осипова не называются.

    Вице-адмиралу Виктору Соколову 60 лет. Окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе (1980-1985 гг.), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991-1992 гг.), Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова (1995-1998 гг.), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2004-2006 гг.).

    Службу проходил командиром минно-торпедной боевой части сторожевого корабля (1985-1987 гг.), командиром минно-торпедной боевой части морского тральщика (1987-1988 гг.), командиром базового тральщика (1989-1990 гг.), помощником командира морского тральщика (1990-1991 гг.), командиром морского тральщика «Запал», затем «Заряд» (1992-1993 гг.), начальником штаба дивизиона тральщиков (1993-1994 гг.), командиром дивизиона тральщиков (1994-1995 гг.), командиром дивизиона кораблей охраны водного района (1998-1999 гг.), начальником отделения оперативного управления штаба Тихоокеанского флота (1999 – 2000 гг.), начальником штаба 165 бригады надводных кораблей (2000 – 2002 гг.), командиром 165 бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (2002 – 2004 гг.), заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2006 – 2010 гг.), командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2010 – 2012 гг.), командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (2012-2013 гг.), заместителем командующего Северного флота (2013-2020 гг.).

    С 17 января 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова).

    Государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден «Нахимова», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги».

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