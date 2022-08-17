РИА Новости: В Севастополе представлен новый командующий Черноморским флотом

В Севастополе членам военного совета Черноморского флота представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЧФ.



«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», – заявил собеседник агентства. Сейчас Соколов «принимает дела».

