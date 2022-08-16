Где деньги, студент? Как получить образовательный кредит на обучение в вузе

Фото: Ольга Зиновская/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Из-за новой системы приема в вузы многие абитуриенты остались без бюджета. Однако пока рано отчаиваться и подыскивать колледж: заявления на платку во многих университетах все еще принимают, и для этого не придется сразу же выложить несколько миллионов в кассу. Для оплаты обучения можно взять образовательный кредит, на это часто агитируют даже сами университеты, чтобы не потерять платежеспособных студентов. Редакция «Фонтанки» узнала, где и на каких условиях можно получить этот кредит и как при этом не попасть в финансовое рабство.



Многие университеты, чтобы не потерять потенциальных платников, выступают едва ли не торговыми представителями банков, продвигающими их услуги. На сайте приемных комиссий, например СПбГУ, СПбТУиЭ и Политеха, можно найти перечень предложений сразу от нескольких кредитных организаций, предлагающих не потерять шанс на обучение в престижном вузе и не продавать при этом почку, чтобы выплачивать по 100, а то и по 200 тысяч за семестр.



По приказу правительства от 15 сентября 2020 года, каждый студент имеет право на поддержку от государства при образовательном кредитовании и может получить на учебу льготный кредит. Пока одних перспектива быть должником уже в 18 лет пугает, другие этой возможностью активно пользуются и поступают в университеты в Москве и Петербурге, соглашаясь надолго связать себя узами займа со Сбербанком. «Я изначально рассчитывал на платку, так как поступал в университет, где очень мало бюджетных мест и очень большой конкурс. Однако уже после подписания договора на оплату обучения я сильно поругался с родителями, и они отказались платить за мою учебу. Чтобы не лишиться образования и не отправиться в армию, пришлось прибегнуть к помощи кредита», — рассказал один из студентов.



Что такое льготный кредит



Образовательный кредит с господдержкой можно получить как для университета, так и для колледжа — пока только в Сбербанке. Для этого не потребуется ни справка о доходах, ни официальное трудоустройство: достаточно только договора об обучении, квитанции с суммой оплаты, заявления и паспорта. Если родители хватаются за голову и не разрешают брать кредит, то с 18 лет их можно даже не ставить в известность. Кредит с поддержкой выдается только на студента: если заемщиком выступает родитель, то он получает обычный потребительский.



Льготный кредит выдается под 3% годовых — разницу между этим процентом и ставкой банка в 15,85% государство берет на себя и выплачивает оставшиеся 12,85%. При этом во время учебы в университете в панике искать деньги не придется, так как в течение льготного срока (все время обучения и еще 9 месяцев на поиск работы) платить нужно только по процентам. Например, если обучение в вузе обходится в 200 тысяч в год, то в течение первого курса нужно будет платить 150 рублей в месяц, второго — 450 рублей в месяц, до окончания льготного периода — 1500 рублей в месяц. Сам льготный период могут продлить, если студент уйдет в академический отпуск. После окончания вуза на выплату оставшейся суммы от кредита дается 15 лет.



Если коварный университет повысил стоимость обучения, то занимать у друзей и родственников тоже не будет нужды. Банк не отдает образовательному учреждению сразу же миллионы: выплаченные университету деньги добавляются к сумме кредита раз в полгода или раз в год. В конце семестра нужно прийти в отделение банка с нужными документами, и он заплатит вузу ту сумму, которая указана в квитанции. По этой же системе спокойно могут жить те, кто получает скидки на оплату обучения в зависимости от успеваемости, например во ВШЭ: если размер скидки изменился, то вы просто предоставляете квитанцию с другой суммой.



Если учеба в университете вам не понравилась, то кредит не привязывает вас к конкретному вузу и не держит там до получения корочки, объяснили на горячей линии Сбербанка. Можно перевестись в другое образовательное учреждение, предоставив в отделение банка новый договор о зачислении на платную форму обучения. Если вы среди тех счастливчиков, которые смогли выбить заветный бюджет уже во время студенчества, то нужно будет по тем же условиям выплатить банку только ту сумму, которую вы у него забрали: за один семестр, год обучения и так далее.



Стоит ли игра свеч



Сами студенты, взявшие на себя кредит, особенно на судьбу не жалуются, но признают, что бывают проблемы. «У меня не было уверенности, что родители смогут оплатить следующий семестр обучения, поэтому мы с мамой решили перестраховаться и взять кредит, чтобы точно знать, что я не останусь без образования. Первый курс я платила 150 рублей в месяц, а после окончания обучения придется около 10 тысяч, но тогда я уже смогу работать и отдавать деньги банку сама. С получением самого кредита проблем не было, но в дальнейшем сложности все-таки возникли. Далеко не во всех отделениях Сбербанка в курсе, что они, вообще-то, выдают образовательные кредиты. В Петербурге с этим проблем не было, а уже в моем родном городе на это ушло несколько дней. Пришлось ждать главную женщину из их отделения, которая единственная в офисе знала, что нужно сделать», — поделилась Мария, одна из студенток.



Бывают проблемы и со стороны университетов: Маше пришлось несколько раз ездить в отделение банка, так как с квитанции от вуза не считывался QR-код, данные приходилось вбивать вручную, а сам университет изменил реквизиты оплаты и не поставил своих платников в известность.



«Лучше заранее позвонить в отделение банка и узнать, можно ли там оплатить следующий семестр обучения», — посоветовала другая студентка, Лиза. Ей пришлось просидеть в очереди в отделении Сбера на Васильевском острове 5 часов, пока сотрудники разбирались, как перечислить деньги вузу. «Еще несколько дней я была в панике, потому что боялась, что оплата не прошла. Я приходила в банк всего за пару дней до окончания срока, когда можно заплатить за учебу, поэтому переживала, что из-за ошибки сотрудников меня вообще могут отчислить», — пожаловалась она.



В самих университетах сложностей с кредитами не заметили. «Для университета не имеет значения, как студенты переводят оплату. Для студентов, если у них нет денег на учебу, учитывая небольшой процент по кредиту и наличие отсрочки по оплате, это удобно», — рассказали в Военмехе. Также в вузе заметили, что кредиты на обучение стали брать чаще: «Мы сотрудничаем с банком с 2020 года, и количество студентов, которые берут кредиты, с каждым годом растет. Сейчас из 1600 студентов 53 пользуются кредитными услугами банка. На данный момент уже 20 человек, поступивших в Военмех, взяли кредит для оплаты обучения». При этом отказали в кредите за эти 3 года только одному абитуриенту вуза.



В Технологическом институте тоже льготными кредитами активно пользуются. По состоянию на август 2022 года действующие студенты имеют 49 кредитов, 10 человек окончили вуз, 7 — отчислены, поделились там.



Однако есть в получении льготного кредита еще одна проблема. Если с вами в университете попрощались за неуспеваемость или вы сами решили отчислиться, то карета превращается в тыкву, а льготный кредит перестает быть льготным. Сумму, которую вы брали у банка на оплату того срока обучения, который продержались в вузе, придется возвращать уже по обычной ставке в полном объеме.



Кроме того, нужно быть прилежным не только в учебе. Даже если небольшая сумма выплаты на первых порах жизнь никак не усложняет, это не значит, что вас освобождают от ответственности за просрочку платежа. Взять кредит в 18 лет может быть страшно, а испортить кредитную историю в таком возрасте — еще страшнее.



Альтернатива



Другие банки тоже предоставляют образовательные кредиты, но здесь есть загвоздка: кредит выдается не льготный, а обычный. Государство поддерживает только Сбербанк: остальным субсидии на часть занимаемой суммы не платят. В таком случае насладиться студенческой жизнью не получится: придется работать и платить по счетам здесь и сейчас. Такой вариант подойдет разве что тем, кто не хочет растягивать удовольствие на долгий срок и думает избавиться от кредита как можно быстрее. Для этого потребуется справка о доходах и официальное трудоустройство — как при выдаче обычного потребительского кредита.



В ВТБ образовательный кредит дается на срок до 7 лет с момента выдачи под 5,4% годовых. Если вы взяли, например, 2 миллиона на 7 лет, то ежемесячный платеж будет составлять 38 952 рубля, если на 5 лет — 46 991 рубль. В Альфа-банке максимальная сумма кредита и проценты больше, а сроки — меньше: максимум за 5 лет можно выплатить сумму до 7,5 млн под 5,5% годовых. Если взять тот же кредит на 2 миллиона на 5 лет, то сумма ежемесячного платежа будет 43 400 рублей. Однако от заемщика в Альфа-банке требуют 21 прожитый на свете год, из которого хотя бы 1 месяц вы непрерывно работали. В «Тинькофф» студенту предложили оформить обычный потребительский кредит, однако никаких льгот банк не предоставляет.



У этого варианта есть множество нюансов. В большинстве банков выдают всю сумму на оплату обучения сразу, однако вузы едва ли не ежегодно стоимость учебы повышают. Кроме того, если вы переведетесь на бюджет, то пойти на попятную уже не выйдет: получили деньги — распишитесь и выплачивайте. Зато при переводе в другой университет мороки с документами в большинстве банков не будет.



Ранее образовательный кредит можно было получить в «Почта Банке» и платить за семестр обучения, как по льготному, но на горячей линии сообщили, что организация временно приостановила выдачу таких кредитов. Свои условия в «Новикомбанке»: платить за обучение тоже можно частями, есть вероятность получения отсрочки по погашению основного долга на первые три года обучения, однако такая привилегия есть только у держателей социально-платежной карты банка. То есть кредит вам дадут лишь в том случае, если у организации, где вы работаете, и банка есть соглашение и зарплата перечисляется на карту кредитной организации, пояснили на горячей линии.



Как сэкономить на обучении



Другой вариант сохранения нервов и семейного бюджета — налоговый вычет по расходам на образование. Если вы исправно платили налоги и параллельно оплачивали образование, то бумерангом от вуза можно получить до 50 тысяч рублей на одного ребенка или до 120 тысяч рублей, если вы человек самодостаточный и платите за учебу сами.



Всего возвращается 13% от уплаченной суммы и оформить вычет можно в течение трех лет как от налоговой или работодателя, так и от самого университета. Если за учебу отдает свои кровные родитель, то студент должен быть не старше 24 лет и учиться на очной форме обучения.



Кроме того, получить такой кэшбек налогоплательщик может не только за оплату вышки, но и за обучение в кружках, автошколе или частной школе, главное — лицензия, которая подтверждает статус образовательного учреждения.



О том, с каким сюрпризами пришлось столкнуться поступавшим в этом году, как прошла вступительная кампания и как она неожиданно продолжилась, читайте в материалах «Фонтанки». О том, на какие стипендии могут рассчитывать студенты петербургских вузов — здесь.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

