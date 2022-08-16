Работает, но медленно. Границу с Эстонией в Ивангороде открыли

Границу с Эстонией в Ивангороде всё же открыли, пишут в соцсетях очевидцы. Представитель пропускного пункта в Нарве подтвердил это «Фонтанке»: «Работает, но медленно».



«Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.



Ранее появились новости о том, что граница временно закрыта из-за демонтажа танка — памятника Т-34 в Нарве и других советских мемориалов.

