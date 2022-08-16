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    Работает, но медленно. Границу с Эстонией в Ивангороде открыли

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    5 комментариев

    Границу с Эстонией в Ивангороде всё же открыли, пишут в соцсетях очевидцы. Представитель пропускного пункта в Нарве подтвердил это «Фонтанке»: «Работает, но медленно».

    «Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

    Ранее появились новости о том, что граница временно закрыта из-за демонтажа танка — памятника Т-34 в Нарве и других советских мемориалов.

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    Комментарии 5

    26505640216 Авг 2022 в 16:15
    занавес может быть пластиковый, нет железа в Эстонии. Даже не деревянный, там поля)
    +0−1
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 15:57
    На Россию опускается... Опускается на Россию.... Железный занавес!
    +3−0
    Delon16 Авг 2022 в 15:39
    Кураты-дети болот.
    +0−2
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