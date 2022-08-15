    Пробки

    1/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Беглов снова рекомендует носить маски

    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Пока не закрывают. В метрополитене уточнили планы по ремонту «Электросилы»

    303
    1 комментарий

    Ремонт эскалаторов на станции метро «Электросила» будет идти без ее полного закрытия. Планы по остановке работы относятся к будущей реконструкции.

    Как уточнили в метрополитене вечером 15 августа, ремонт эскалаторов будет связан с определенными ограничениями, но станция продолжит работу. Ранее появилась информация, что «Электросилу» закроют уже в 2022 году, так как ГАТИ выдала ордер, необходимый для капремонта.

    А вот когда станцию точно закроют, так это в ходе запланированной реконструкции, которая может занять около года. Точные сроки неизвестны, но о том, как «Электросила» должна измениться, «Фонтанка» подробно писала.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    hal900015 Авг 2022 в 23:18
    Электросила хорошая станция..помню там картридж для принтера купил подешевле..Московских переходишь..и там ларьки были..еще диски продавались..там угрюмая продавщица сидела..я еще у нее спросил почем продаете..а она строго так сказала мол че невидите ценник написан..яб на такой не стал женится..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close