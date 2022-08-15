Пока не закрывают. В метрополитене уточнили планы по ремонту «Электросилы»

Ремонт эскалаторов на станции метро «Электросила» будет идти без ее полного закрытия. Планы по остановке работы относятся к будущей реконструкции.



Как уточнили в метрополитене вечером 15 августа, ремонт эскалаторов будет связан с определенными ограничениями, но станция продолжит работу. Ранее появилась информация, что «Электросилу» закроют уже в 2022 году, так как ГАТИ выдала ордер, необходимый для капремонта.

А вот когда станцию точно закроют, так это в ходе запланированной реконструкции, которая может занять около года. Точные сроки неизвестны, но о том, как «Электросила» должна измениться, «Фонтанка» подробно писала.